В Волгоградской области сегодня, 3 октября, проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции мобилизованного. Как сообщает V102.RU, церемония прощания с Сергеем Лесниченко пройдет в Котово.

— Сергей окончил нашу школу в 2012 году. До частичной мобилизации работал в сфере нефтепереработки. Погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, — рассказали информагентству в школе № 6.

Уточняется, что прощание пройдет в 13.00 в Котово по улице Гражданской, 62. Погибшему мобилизованному в середине октября должно было исполниться 30 лет.

Фото и коллаж: Сергей Лесниченко / ok.ru, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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