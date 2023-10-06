Жители Вишневой балки бьют тревогу из-за пересыхающего пруда. Застройщик обещает заполнить его и облагородить

Жители Краснооктябрьского района Волгограда опасаются пересыхания одного из прудов в Вешневой балке. Как рассказали ИА «Высота 102» неравнодушные горожане, расположенный недалеко от улицы Кольской водоем заметно обмельчал. Редакция информагентства выяснила причины настоящего состояния водоема и его будущее.





– В минувшее воскресенье я был на пруду и обратил внимание, что воды стало заметно меньше, – рассказала житель Краснооктябрьского района Александр. – Понятно, что погода жаркая была для сентября, но не настолько, чтобы за неделю выпарить из пруда столько воды, тем более что сверху в него впадает довольно крупный ручей, может быть и не один. В этом месте рядом были заброшенные дачи. Этот пруд лично я знаю с детства, мне его когда-то показал мой дед. Место здесь глухое, но красивое и тихое. По осени тут особенно живописно. Здесь часто можно было увидеть диких уток, а местные любили отдыхать на берегу.





По словам обеспокоенного горожанина, пруд находится за границей участка, отведенного под застройку, но из него начала катастрофическими темпами исчезать вода.

– Буквально за неделю уровень упал довольно прилично. Это легко определить по коряге – раньше она всегда была под водой почти полностью. Даже в самую сильную жару из воды торчала лишь верхняя ее часть, – вспоминает местный житель. – Я пошел по берегу вдоль пруда. За камышами на противоположной стороне работал экскаватор. Есть подозрение, что он копал канаву, чтоб спустить воду из пруда, который располагается выше уровня стройплощадки и, видимо, сильно мешает стройке. В принципе, такая масса воды, расположенная выше уровня стройплощадки – дело довольно опасное. В случае прорыва смоет в балку всю стройку.

Также внимание местного жителя привлек шум воды.

– Искать его источник долго не пришлось. Шум шел от старой трубы поливочного водопровода. Когда-то по ней вода подавалась на дачи. Но это было давно. В последние годы трубу не было видно из-за зарослей клена, но вода по ней точно не шла. Шума воды я не слышал ни разу. Видимо, строители используют трубу, чтобы выпустить воду из пруда. К ней и канаву прокопали. Неделю назад канавы не было, на ее месте были деревья, которые как раз пилили. Труба была, но вода из нее не вытекала.





Волгоградец пришел к выводу, что, если ничего не изменится, в скором времени от пруда может остаться одно воспоминание.

– Если мои предположения верны, то на месте пруда скоро останется лишь яма, наполненная зловонным илом. Это очень грустно, ведь пруд хоть и не используется больше для полива, все же мог пригодиться. Вообще водоемы обычно сохраняют, как-то обустраивают их берега, и они обретают вторую жизнь, становятся точкой притяжения. Как например, было в ЖК «Бейкер-Стрит». Там дома стоят как раз на берегу подобного пруда, а берег вполне обустроен, приятно посмотреть, – рассуждает Александр.

На фотографии, присланной в редакцию читателями информагентства, можно отчетливо различить самосвал и экскаватор. Кроме того, журналисты «Высоты 102» лично побывали на месте. Водопроводной трубы, о которой упоминал Александр, корреспонденты не обнаружили, что не исключает, впрочем, ее наличия. Невооруженным глазом видно, что раньше водоем был действительно полноводнее.





В администрации Волгограда в ответ на запрос ИА «Высота 102» подтвердили тот факт, что в Вишневой балке в настоящее время ведется подготовка к строительству.

– Разрешение на строительство многоквартирного дома выдано в рамках действующего законодательства, – сообщили в мэрии. – Все документы у застройщика в порядке.

Кроме того, информагентству удалось выяснить, что на строительную площадку действительно в результате повреждения задвижки начала поступать вода. Чтобы не допустить размытия, специалисты застройщика обустроили водоотвод. По данным компании, после завершения работ по устройству фундаментов возводимых домов целостность трубы будет восстановлена.

Также вполне вероятно, что в Вишневой балке вместо загрязненного водоема появится ухоженный пруд, где смогут отдыхать местные жители, – застройщик собственными силами обещает провести расчистку берегов, которые на сегодня завалены мусором и старыми автомобильными покрышками.

– После выполнения благоустройства пруд станет частью инфраструктуры возводимого жилого квартала наряду с прогулочными и пешеходными территориями, спортивными площадками, а также зелеными зонами, – обещают в компании.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102», читатели информагентства