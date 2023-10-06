Министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в Волгоград

В Волгограде сегодня, 6 октября, с рабочим визитом находится Министр спорта РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» Олег Матыцин, а также Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев и Первый заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Дорохович к этому часу уже побывали на Мамаевом кургане, где возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле и оставили записи в Книге почетных гостей.

– Значение подвига Поколения Победителей не становится меньше. Ничего нельзя забыть. Права забыть не имеем: обязаны помнить сами и говорить с теми людьми, которые вступают во взрослую жизнь, – сказал Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси. – Говорить честно, искренне, на равных, без назидания, приглашая к осмыслению того, что было тогда — в 1941-1945 годах, с тем, что вынуждены сегодня мы делать в защиту исторической правды, суверенитета России и Белоруссии, границ Союзного государства. Вызов, сделанный нам, мы обязаны принять и ответить сплочением.





Дмитрий Мезенцев передал в дар музею-заповеднику «Сталинградская битва» издание 2023 года из серии «Библиотека Союзного государства» — «Срока давности не имеют...». В основе книги – подготовленный историками Белоруссии и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной.

Отметим, что в ходе своего визита в Волгоград представители Белоруссии, а также Министр спорта РФ проведут встречу с губернатором Волгоградской области. Во второй половине дня на «Волгоград Арене» пройдет закрытие спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи с участием высоких гостей.