Стоимость классического завтрака в Волгограде выросла за неделю на 3%

В Волгоградстате проинформировали о результатах очередного мониторинга цен на продукты, товары и услуги за последнюю неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, в регионе снова зафиксирован рост цен на ряд продуктов. Так, еще на 1,29% подорожали куры – до 204,16 рублей за кг, на 1,3% - мясо баранины (594 рубля), на 3,58% - вареная колбаса (368,41 рубля за кг).



Также на 3% выросла средняя цена десятка яиц (73,21 рубля), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки стали дороже на 2% (70,95 рублей за кг). То есть за классический завтрак - яичницу с колбасой - волгоградцы теперь платят больше.

Стали дороже рис – рост составил 1,59% (94,64 рубля за кг), вермишель теперь стоит в среднем 52,52 рубля. Зато огурцы подешевели почти на 7% - до 75,1 рубля за кг. В то же время свежие помидоры стали стоить 91 рубль и подорожали на 5%.

Чай черный байховый убавил в цене около 3,3% (889,27 рубля за кг). В то же время умеренно подорожали бананы – рост стоимости составил 1,83%. Средняя цена этих фруктов теперь – 121,62 рубля.

