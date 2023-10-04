Девушек из Волгограда пугают плачущим мальчиком из прошлого в WhatsApp*

Жителям Волгограда через мессенджер WhatsApp* стали приходить сообщения об одиноком плачущем ребенке, который якобы заманивает девушек и женщин на определенный адрес. В редакцию V102.RU горожане прислали одну из таких анонимок.

— В родительских чатах рассылают. Говорят, что новый вид мошенничества. Мне уже третья знакомая шлет, — пояснила читательница информагентства.

В рассылаемом сообщении указано, что если волгоградки встретят на улице плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, то ни в коем случае нельзя следовать в указанном направлении.

— Отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву. Предупредите родных и близких. Распространите, чтобы больше людей об этом узнало! — призывают авторы анонимок.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь заявили, что распространяемая информация является ложной.

— В органы внутренних дел не поступало заявлений по данному поводу. Данная тема периодически появляется в разных регионах. Подобные сообщения неоднократно опровергались, — прокомментировали в областном главке МВД.

В полицейском ведомстве напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в Интернете предусмотрена административная ответственность.

— Призываем жителей региона, представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, за официальными комментариями обращаться в пресс-службу компетентных ведомств и не допускать публикации информации, не соответствующей действительности и вводящей граждан в заблуждение, — добавили правоохранители.

К слову, подобные «утки» распространяются во многих регионах России. Сообщения появляются в Новокузнецке, Омске, на Алтае, в Краснодарском крае и Новосибирске. Подобная рассылка отмечалась еще в далеком 2015 году.

WhatsApp* — американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Скриншот: читатели ИА «Высота 102»

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