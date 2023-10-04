Baza: МВД Чечни отказало в возбуждении дела об избиении в СИЗО Журавеля

Полиция провела проверку по факту избиения Никиты Журавеля, задержанного в Волгограде после поджога Корана на фоне мечети, и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал Baza.

– Всё дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет, – сообщают авторы канала.

По их информации, проверку избиения Журавеля в СИЗО Грозного проводили с 18 августа текущего года. Также сообщается, что теперь полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни.

Ранее, напомним, видеокадры с избиением Адамом, сыном Кадырова, Никиты Журавеля, которого вывезли в Грозный после того, как он сжег коран на фоне одной из мечетей в Волгограде, вызвали неоднозначную реакцию в России. Рамзан Кадыров позже озвучил подробности избиения волгоградца в разговоре с Ксенией Собчак, выдержки из которого она опубликовала. Так, президент Чеченской республики сообщил, что Журавель высказал желание поговорить с ним лично, так как хотел принять ислам.

– Я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны, – ответил Рамзан Кадыров.

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