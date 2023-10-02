Строительство многоуровневой транспортной развязки на Третьей продольной в Волгограде приближается к «экватору». Как сообщили V102.RU в профильном комитете обладмина, в настоящее время готовность этого крупного дорожного объекта составляет 40%.

- На стройплощадке в полном объеме выполнено устройство фундамента, на четырех пролетах путепровода смонтированы балки. В настоящее время идет армирование и омоноличивание межбалочных швов. Параллельно с этим строители возводят земляное полотно на подходах к путепроводу, - рассказали в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, развязка возводится над железнодорожным переездом около поселка Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда.

В полном объеме завершить строительство транспортной развязки планируют в 2024 году.

Ранее сообщалось, что стоимость работ составляет 1.7 миллиарда рублей. Помимо новой многоуровневой развязки также производится расширение автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км.

Третья продольная магистраль входит в состав международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через 11 стран. По прогнозам дорожников, новая транспортная развязка в поселке Водстрой избавит автолюбителей от извечных пробок в районе орловского ж/д переезда.

Фото: администрации Волгоградской области

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