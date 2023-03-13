Общество 13.03.2023 17:53
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13.03.2023 17:53
Строительство многоуровневой транспортной развязки, которая возводится на Третьей продольной над железнодорожным переездом в районе поселка Водстрой в Волгограде, еще не подошло к экватору.
Как сообщили в профильном комитете обладминистрации, готовность этого объекта в настоящее время составляет 30%. Завершен монтаж фундаментов опор первой очереди, в активной стадии — монтаж стоек опор нового сооружения. Параллельно с этим формируется земляное полотно будущей дороги, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. Также на этом этапе устанавливают водоотводный кювет и дождеприемные колодцы.
Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию этого участка Третьей продольной, где постоянно возникали многокилометровые пробки, планируют до конца 2023 года. Этот переезд является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения здесь составляет более 35 тысяч автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тысяч единиц. Высокая плотность транспортного потока и наличия железнодорожного переезда в одном уровне приводит к серьезным заторам.
Для разгрузки этого проблемного участка возводится новая многоуровневая развязка. Также производится расширение автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км.
Объект возводят в рамках трехлетней губернаторской программы по обновлению мостов и путепроводов — работы подкреплены финансированием нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что общая стоимость работ составляет 1,7 миллиарда рублей.
Фото: администрации Волгоградской области
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