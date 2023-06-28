Стройку новой транспортной развязки в Волгограде сняли с высоты





Строительную площадку в Тракторозаводском районе Волгограда, где в эти дни возводится новая транспортная развязка коридора Север-Юг, 27 июня сняли с высоты. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», готовность нового объекта составляет уже 35%. По информации волгоградского губернатора Андрея Бочарова, новый дорожный объект автомобилисты из разных регионов России и стран смогут оценить уже в 2024 году.





– На данный момент ведется строительство путепровода, мы готовимся к монтажу балок пролетных строений. Параллельно ведутся работы по строительству подходов к путепроводу, – рассказал руководитель проекта Сергей Бородин. – Высота пролетных строений составит примерно 10 метров над уровнем земли, общая протяженность объекта – 3 километра и 189 метров.

По словам Бородина, сложностей в возведении объекта нет. Пролетные строения, сообщает специалист, будут возводиться с использованием крана. По предварительным данным, эти работы стартуют уже в середине июля.

– Все работы планируем закончить в соответствии с графиком госконтракта, – подчеркнул представитель подрядной компании. – Основные работы будут завершены в декабре текущего 2023 года.



Напомним, что Третья продольная магистраль входит в состав международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через 11 стран. По прогнозам дорожников, новая транспортная развязка в поселке Водстрой избавит автолюбителей от извечных пробок в районе орловского ж/д переезда. При этом, модернизирована будет не только сама дорога – губернатор поставил задачу комплексно подойти к прилегающей территории: в Водстрое расширят проезжую часть, сделают тротуары и парковки, установят шумозащитные экраны, обустроят фермерский рынок.