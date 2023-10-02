Бывший глава Бурлукского сельского поселения Котовского района Волгоградской области Дмитрий Горьковенко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за злостное неисполнение судебного решения, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, экс-чиновник пытался оспорить наказание, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Ранее сообщалось, что еще в 2017 году по решению суда на администрацию Бурлукского сельского поселения была возложена обязанность в течение 1 года разработать проекты зон санитарной охраны в отношении четырёх скважин для воды и представить их на утверждение в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Однако Горьковенко не инициировал вопрос о выделении бюджетных средств на исполнение судебного решения, хотя в это время деньги в бюджете были. Бюджет поселения являлся профицитным, но дополнительные денежные средства в полном объеме не осваивались.

Также установлено, что в 2021 году администрацию привлекли к административной ответственности за неисполнения требований исполнительного документа. Глава поселения обжаловал судебный акт, представив фиктивные данные якобы о принятии мер к исполнению судебного решения.

Приговором Котовского районного суда Горьковенко было назначено наказание по части 2 статьи 315 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей, по части 1 статьи 303 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Однако Дмитрий Горьковенко тут же был освобождён от назначенного по ч. 1 ст. 303 УК РФ наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Однако мужчина не согласился с этим приговором и обжаловал его. Сообщается, что вину он не признал.

Судебный акт вступил в законную силу.