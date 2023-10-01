Еще три месяца назад тяжелораненый боец из ДНР был прикован к кровати. После нескольких минут в положении сидя у Александра кружилась голова, а тело само просилось в привычное положение. После завершения первого курса реабилитации мужчина установил личные рекорды — в экзоскелете, разработанном волгоградскими учеными, он научился по 40 минут стоять у опоры. Подробнее обо всем — в материале V102.RU.

Вырваться из четырёх стен больничной палаты в Донецке Александру помогла волонтёр из Пермского края Ольга Мочалова.

— Когда я приехала в Донецк, Саша находился в больнице уже два месяца. Неразговорчивый, всегда «на своей волне». Но это только для тех, кто его не знает, — делится впечатлениями волонтер Ольга Мочалова. — Справляясь с депрессией, он с утра до вечера смотрел мультяшки — красивые, добрые сказки. Отчасти благодаря им он смог выйти из состояния пост-стресса. Думаю, он справился.

— Мне же и в самом деле нравятся мультики. Какими красивыми их сейчас делают… С довольно-таки взрослым смыслом, — отвечает Александр.





Реабилитация в волгоградской клинике давалась дончанину с трудом. За полгода его тело настолько ослабло, что даже простые упражнения стоили немалых усилий.

— В Волгоград я забирала Сашу с температурой, полностью лежачего, с очень низким гемоглобином и низким давлением, бледного и уставшего. На руке у него оставался аппарат Илизарова, — продолжает Ольга. — Начинать занятия в таком состоянии было непросто. Некоторые даже думали, что Саша ленится. На самом деле, он болел, ему всегда хотелось спать. И хорошо он чувствовал себя только в положении лежа.

Спустя несколько недель ситуация переломилась. Тяжелораненый участник СВО стал выполнять задания реабилитологов — садиться, разрабатывать руку. Начав с полукилограммового мешка, вскоре Александр научился тянуть на грудь груз в 28 килограммов. При этом мужчина выполнял упражнение обеими руками — здоровой и поврежденной осколочным ранением. А дальше случилось самое долгожданное: в экзоскелете Александр встал у опоры!

— Ротации кисти пока нет, но рука практически полностью разгибается. Наконец в ней появилась какая-то сила. Теперь она не обуза, а какой-никакой помощник! — рассказывает дончанин. — В экзосклете я стою уже по сорок минут. Может быть, получилось бы и дольше, но устают руки. На этом курсе реабилитации мне помогли и подобранные врачами упражнения, и массаж, и физиотерапия. Все вместе дало результат. Конечно, не такой, как хотелось бы. Но ведь это только начало! И для старта очень даже неплохо. Каким я приехал и каким буду уезжать — два совсем разных состояния… Я считаю, что мне очень повезло, потому что такая же помощь нужна многим парням.





Пройденный в Волгограде курс реабилитации изменил мужчину не только физически. Сделав первые шаги к своей главной цели, Александр будто бы вновь почувствовал вкус жизни.

— Однажды девчонки посадили меня в коляску, и я выехал на улицу. Ощущения необыкновенные. Будто ты жил в пещере, а потом приехал на море. Я так долго находился в четырех стенах, и вдруг оказался на улице. Радовался всему подряд — листочкам, цветочкам, — улыбается боец из ДНР. — Начало положено, и сейчас я уже не так беспомощен… Я надеюсь продолжить реабилитацию, но пока это только планы. Как получится — потихоньку, маленькими шажочками. Возможно, пройдя этот путь, я смогу поделиться своим опытом с другими ребятами и стану для кого-то из них не наставником, не психологом, а своеобразным мотиватором.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин, архив Александра

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