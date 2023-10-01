Общество

«Золотые» повестки, зэки и бизнес, слежка в Сети: что изменится в жизни волгоградцев с 1 октября

Общество 01.10.2023 12:00
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01.10.2023 12:00


Во всех регионах России, в том числе и в Волгоградской области в октябре вступают в силу законодательные новеллы. V102.RU со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ рассказывает, как изменится жизнь волгоградцев с 1 октября. 

С 1 октября: 

Банк России присмотрит за платежными агентами 

Со стороны ЦБ РФ усилится контроль за деятельностью платежных агентов, через которых граждане оплачивают ЖКУ, мобильную связь и другие услуги. Отныне прием платежей от физических лиц будут  осуществлять только те операторы, которых включат в спецреестр. 

Без барьеров за инвестициями  

Усовершенствуются механизмы концессионных соглашений и государственно-частного партнерства. Основная цель — убрать лишние барьеры, тем самым сделав механизм более понятным и прозрачным для бизнеса, что, по мнению законотворцев, поможет привлечь частные инвестиции.

Возьмутся за гаражи 

Будет сформирован общий подход к обозначению в правовом поле таких объектов недвижимости, как гаражи, а также к их госрегистрации. В оборот уже введены такие понятия, как «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс». Пропишут перечень общего имущества в гаражных комплексах и порядок управления им.

Юристы и силовики в плюсе 

На 10,5% повысят выплаты военным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. Также на 5,5% увеличатся выплаты отдельным преподавателям и научным работникам, занятым в сфере юриспруденции. Работники федеральных госорганов, замещающие должности, не относящиеся к федеральной государственной гражданской службе тоже вправе рассчитывать на повышение. 

Взбодрят Росприроднадзор

Будут уточнены полномочия госорганов по выявлению, исследованию и оценке объектов накопленного вреда экологии. Ликвидацию будет отслеживать Росприроднадзор. Лишь это ведомство вправе выдавать заключение, согласно которому, объект отнесут к категории ликвидированных. Все проекты по ликвидации будут проходить экологическую экспертизу и проверку соответствия сметы реальным суммам. 

Разделяй и заверяй 

Ждут изменения и нотариат. Вводится единый тариф, который предусматривает две части: федеральную и региональную. К федерации отнесут аналог госпошлины. В регионах тариф рассчитают отдельно для каждого субъекта, применив экономически обоснованную формулу.  Сообщается, что это упорядочит стоимость услуг нотариусов, а в ряде случаев даже снизит ее.

Общее имущество возьмут под контроль 

Правоотношения, касающиеся общего имущества собственников недвижимых объектов, систематизированы в отдельном параграфе ГК РФ. Там указаны общие принципы. К примеру, доля в праве на общее имущество пропорциональна площади соответствующей недвижимой вещи. Исходя из этого принципа, каждый собственник берет на себя соответствующие расходы и издержки. 

Заключенные уйдут в бизнес 

Теперь осужденных к принудительным работам смогут трудоустраивать не только юрлица, но и ИП. При этом предприниматели получат те же права и обязанности, что и организации, использующие труд находящихся в неволе людей.  

Военкоматы требуют явки 

Вырастут штрафные санкции за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Теперь за это грозит до 30 тысяч рублей. Если гражданин изменил семейное положение, получил образование, поменял работу или переехал, но утаил данные факты от военных, то на нарушителя наложат взыскание в размере до 5000 рублей. 

Вспомнить все 

Онлайн-платформы раскроют весь список сведений, которые они собирают о пользователях, а также  механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые будут использовать рекомендательные алгоритмы недобросовестно, ждет блокировка. Это позволит защитить людей от незаконного использования личных данных и поможет борьбе с фейками.

С 12 октября:

Контрабандистам бой 

Вводится уголовное преследование за контрабанду, умышленное уничтожение или повреждение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных краснокнижных грибов и растений. К примеру, за продажу подобного в Сети или через СМИ грозит штраф до 1,5 миллиона рублей. Отмечается, что под защитой находятся все редкие объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу. 

С 26 октября:

Что в паспорте тебе моем? 

Сократится число требований к более чем 20 категориям лиц при их приеме в российское гражданство. Уточняется, что этим смогут воспользоваться бывшие соотечественники. На гражданство в упрощенном порядке вправе рассчитывать иностранцы, заключившие годовой контракт о прохождении военной службы в российской армии. Однако лишить приобретенного гражданства возможно, если военный дезертирует, начнет очернять ВС РФ или призовет к экстремизму. 

Мелкий шрифт прощай? 

В договоре кредитования начнут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии. Поясняется, что это направлено на более полное информирование граждан перед важным решением выбора страховщика. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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