В центре Волгограда устраняют коммунальную аварию

Коммунальные службы сегодня, 30 сентября, ведут восстановительные работы на улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда, где вода заливает проезжую часть.
- Дорога по направлению к 7-ой Гвардейской мокрая. Течет вода. Порыв где-то в районе 7-го дома по улице Хиросимы, - сообщили V102.RU местные жители.
- В настоящее время бригада «Концессий водоснабжения» устраняет технологическое нарушение по ул. Хиросимы, производится сброс воды. Ситуация под контролем, в ближайшие часы восстановительные работы будут завершены, - прокомментировали в компании.
Фото: читатели «Высоты 102»