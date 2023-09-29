«Динамо-Синара» сыграет с действующими чемпионками России в Москве





«Динамо-Синара» завтра, 30 сентября, проведет выездной матч против московского ЦСКА. Волгоградским гандболисткам будут противостоять действующие чемпионки России. Начало игры в 14-00, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Волгоградки подходят к предстоящему поединку с неудачной серией из трех поражений подряд. Обидчиками команды Олега Кулешова поочередно стали тольяттинская «Лада», «Астраханочка» и «Ростов-Дон». C вице-чемпионками в прошлом туре «Синара», в очередной раз получив мощную поддержку и яркую атмосферу на домашних трибунах, поначалу достойно билась, но на весь поединок коллективу не хватило сил и эмоций. В итоге волгоградский клуб потерпел поражение - 29:38. Об этом же говорил и наставник «Динамо» в послематчевом интервью. По его словам, волгоградки стартовали активно, а потом снизили обороты. Если проблема не решится, это может стать дополнительной головной болью для тренерского штаба перед встречей с ЦСКА, который возглавляет бывшая знаменитая волгоградская гандболистка Ольга Акопян. Очевидно, что московский клуб будет действовать также агрессивно, дисциплинированно и в быстром темпе. Напомним, что бело-голубые встречались с красно-синими уже минувшим летом на предсезонном турнире в Краснодаре. Тогда ЦСКА выиграл со счётом 33:28.На данный момент ситуация в таблице следующая. ЦСКА идет без потерь после пяти матчей. У них все победы и 10 набранных очков вместе с «Ростов-Доном» и «Ладой». Столичная команда поочередно победила «Луч», «Черноморочку», АГУ- «Адыиф» «Университет» и «Ставрополье. Кроме того, армейки на старте сезона стали обладательницами Суперкубка страны, оказавшись сильнее «Лады» в битве за трофей. «Синара», имея в своем активе две виктории в двух первых турах, набрала 4 балла и делит 7-8 места с подмосковной «Звездой».Положительным моментом для бело-голубых перед очень тяжелым выездом может стать новость о том, что четыре волгоградские гандболистки были вызваны на тренировочный сбор первой национальной команды в Подмосковье под руководством Людмилы Бодниевой. Занятия пройдут с 8 по 15 октября. Приглашение получили голкипер Анна Верещак, крайняя Софья Васильева, полусредняя Варвара Семина и разыгрывающая Екатерина Долматова. Отметим, что Верещак и Семина впервые вызваны в стан взрослой российской сборной.