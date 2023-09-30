Не пристегнутые ремнями водители в Волгограде накатали штрафов на 137 млн рублей





Накануне ряд волгоградских СМИ опубликовали информацию о том, что с 20 сентября в областном центре с помощью камер начали фиксировать случаи нарушения ПДД при использовании ремней безопасности. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», на самом деле такая работа с использованием автоматических систем ведется с февраля этого года. В ответ на редакционный запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили даже общую сумму штрафов, выписанных нерадивым водителям.

По уточненным данным полиции, фиксация нарушений при использовании ремней безопасности автоматическими системами видеофиксации началась в Волгоградской области с 6 февраля 2023 года.

– С указанного момента Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения водителям вынесено 29 400 постановлений о привлечении к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ., – поделились внушающей статистикой в региональном главке МВД. – С учетом санкции указанной статьи, наложено штрафов на сумму 291 400 000 рублей, соответственно.

Уточняется, что большая часть водителей воспользовались возможностью оплатить штрафы в так называемый льготный период со скидкой в размере 50%. В связи с этим волгоградскими водителями в совокупности оплачено постановлений на сумму 137 800 000 рублей.

Также сообщается, что 936 водителей оспаривали штрафы за непристегнутые ремни. Это 0,3% от числа вынесенных постановлений.

– Все жалобы рассмотрены в установленном порядке, – лаконично заявляют в ГУ МВД России по Волгоградской области.