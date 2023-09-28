В Волгограде временно отменят электрички до аэропорта

В Волгоградской области изменится движение пригородных поездов с 1 по 3 октября. Как сообщили V102.RU в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, это связано с капремонтом железнодорожного пути на станции Гумрак.

В частности, 1 октября 2023 года изменяется расписание поездов:



№ 6807 Волгоград-1 – Качалино;

№ 6809 Качалино – Петров Вал.

1 и 2 октября 2023 года сокращается маршрут следования всех пригородных поездов сообщением Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка до остановочного пункта Мамаев Курган.



3 октября 2023 года изменяется расписание поездов:

