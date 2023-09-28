В волгоградских лесах выбросили 330 тысяч доз вакцины от бешенства

Напомним, в последнее время в Волгоградской области участились случаи бешенства, в том числе среди домашних животных. Питомцев заражали зачастую больные смертельной инфекцией дикие лисы, которые забегали в населенные пункты и нападали на кошек, собак и скот.
Общество 28.09.2023 07:44
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28.09.2023 07:44
Напомним, в последнее время в Волгоградской области участились случаи бешенства, в том числе среди домашних животных. Питомцев заражали зачастую больные смертельной инфекцией дикие лисы, которые забегали в населенные пункты и нападали на кошек, собак и скот.
В лесничествах Волгоградской области с начала 2023 года в местах обитания диких животных оставили в виде приманки 330 тысяч доз оральной вакцины от бешенства «Рабистав». Об этом рассказали V102.RU в региональном комитете ветеринарии. Съев ее, звери получают защиту от смертельной инфекции. Эту работу проводят специально созданные мобильные группы.Также специалистами государственной ветеринарной службы иммунизировано 157388 голов сельскохозяйственных и домашних животных. Сделать домашнему питомцу прививку от бешенства можно бесплатно — в государственных ветеринарных клиниках.
Напомним, в последнее время в Волгоградской области участились случаи бешенства, в том числе среди домашних животных. Питомцев заражали зачастую больные смертельной инфекцией дикие лисы, которые забегали в населенные пункты и нападали на кошек, собак и скот.
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