Аварийные бригады в Центральном районе Волгограда ликвидируют коммунальную аварию, в результате которой из трубы стал вытекать кипяток. Как сообщили V102.RU очевидцы, горячая вода разливается по улице Глазкова в районе многоквартирного дома №23.

- Люди прыгают через горячие лужи. От кипятка идет пар и чувствуется жар, - рассказывают местные жители. – Все вытекает на перекресток улицы Глазкова с проспектом Ленина.





По словам волгоградцев, поврежденная труба находится рядом с забором, за которым территорию расчищают от старых построек. Местные жители не исключают, что водовод могли случайно повредить тяжелой техникой, которая подъезжала к забору.





В ООО «Концессии теплоснабжения» сообщили, что аварийная бригада оперативно была направлена по указанному адресу.

- Специалисты «Концессий теплоснабжения» в ходе обследования выяснили, что участок трубопровода по данному адресу получил повреждения в результате демонтажных работ, которые проводила сторонняя организация. На месте повреждения будет установлено ограждение в соответствии с требованиями безопасности, в ближайшие часы наши специалисты приступят к восстановительным работам, - сообщили в компании.

Фото и видео: читатели «Высоты 102»