Происшествия

Мошенники нацелились на личные кабинеты волгоградцев на Госуслугах

Происшествия 26.09.2023 12:43
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26.09.2023 12:43


В Волгоградской области участились случаи взлома мошенниками на портале Госуслуг личных кабинетов местных жителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аферисты пытаются получить доступ к персональной информации, под видом сотрудников мобильного оператора.

В телефонном разговоре злоумышленники сообщают, что срок действия сим-карты абонента истекает или уже закончился, а  для его продления нужно назвать код из смс-сообщения. 

- Сообщив присланный код , гражданин дает злоумышленникам доступ в личный кабинет портала Госуслуг. Там аферисты меняют пароли и, используя персональные данные, могут беспрепятственно оформлять кредиты, переводить деньги, оплачивать товары. Владелец номера ничего не подозревает в этом случае, так как сообщения приходят уже на другой номер, - сообщили в главке.

Так, за прошедшие сутки аферисты таким образом через портал Госуслуг оформили кредит в 400 тысяч рублей на 50-летнюю жительницу Волжского. 

Полицейские предупреждают, что ни под каким предлогом нельзя неизвестным лицам называть коды и пароли, пришедшие в смс-сообщениях, даже если звонившие представляются сотрудниками банков или операторов мобильной связи.

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