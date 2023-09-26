В Волгоградской области фургон насмерть снес пенсионерку

В Камышине Волгоградской области накануне в 13.30 «ГАЗель» сбила местную жительницу. Как сообщает V102.RU, пожилая женщина попала в больницу, где впоследствии скончалась.

— По предварительной информации, 40-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» двигался напротив дома № 14А по улице Пролетарской в Камышине, где наехал на 76-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по регулируемому перекрестку на разрешающий сигнал светофора, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожного происшествия пешехода доставили в больницу, где пенсионерка от полученных травм скончалась.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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