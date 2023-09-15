«Нам нужна правда»: родные ищут свидетелей смертельного ДТП с фурой под Волгоградом

Расследования 15.09.2023 18:31
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15.09.2023 18:31
Семья женщины из города Набережные Челны, которая в начале сентября погибла в страшном ДТП с фурой в Волгоградской области, ищут свидетелей этой аварии. Как сообщает 102.RU, родственники просят откликнуться всех, кто стал очевидцем ДТП, видел как оно произошло или обладает видеозаписями момента аварии.
ДТП, о котором идет речь, произошло 3 сентября текущего года на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области. Около 12.20 на 472 км трассы в районе поворота на село Нижняя Добринка произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и грузовика Volvo. От удара обе машины перевернулись и вылетели с трассы. В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась пассажирка легковушки. Водитель Ford доставлен в больницу.
Момент ДТП снял видеорегистратор попутного автомобиля.
Как стало известно, за рулем иномарки был 61-летний водитель из города Набережные Челны. В ДТП погибла его 58-летняя супруга. Мужчина до сих пор находится в больнице и о той страшной аварии ничего не помнит.
По предварительным данным, как ранее сообщалось, авария произошла по вине водителя легковушки, который выехал перед грузовиком на встречную полосу. Однако родственники не согласны с этой версией. Они допускают, что легковушку могли вытолкнуть под фуру.
- Хотим понять, что произошло на самом деле и просим нам в этом помочь, - сообщили они редакции.
Очевидцев, располагающих сведениями о причинах ДТП, а также видеозаписями момента ДТП, просят позвонить по тел.+79272443320 или написать в мессенджерах Ватсап, Телеграм.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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