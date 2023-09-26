Акция по приему мелочи из копилок проходит в волгоградских банках





С 25 сентября по 8 октября в банках пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя». В эти дни можно будет без комиссии обменять монеты на купюры или зачислить сумму на счет. Акция пройдет и в Волгограде, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка России.

С 25 сентября по 8 октября в банках пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя». В эти дни можно будет без комиссии обменять монеты на купюры или зачислить сумму на счет. Акция пройдет и в Волгограде, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка России.

- Ежегодно в России чеканят огромное количество монет. Если всю мелочь разделить между всеми жителями страны, на каждого придется примерно по 500 штук. При этом большая часть монет оседает в копилках и не возвращается в оборот. Акция «Монетная неделя» поможет вернуть мелочь, которая скопилась у граждан, в оборот и сократить затраты на ее производство, – отметил заместитель управляющего оделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.Принести в банк можно любые монеты, находящиеся в обращении в настоящее время и выпускающиеся с 1997 года. Ограничений по количеству нет. Принимают в том числе поцарапанную и погнутую мелочь. Для обмена понадобится взять с собой паспорт и заполнить заявление в банке. Также рекомендуется для экономии времени предварительно рассортировать монеты по номиналу дома.Жителей с мелочью ждут в банках, расположенных в 19 населенных пунктах Волгоградской области.