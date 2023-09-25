Под Волгоградом борются с очередным ландшафтным пожаром

В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники МЧС ликвидируют очередной ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», в районе поселка Новый Рогачик горит территория общей площадью 1200 квадратных метров.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, уже больше четырех часов пожарные расчеты находятся на месте происшествия.

– В 10:03 поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. В поселке Новый Рогачик происходило горение сухой растительности отдельными очагами. Пожарные расчеты противопожарной службы субъекта локализовали горение в 11:44, – прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время в Городищенском районе расчеты остаются до полной ликвидации возгорания.

– Сил и средств на месте дост точно , никакой угрозы строениям и объектам инфраструктуры нет, – сообщают в ведомстве.