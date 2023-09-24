Общество 24.09.2023 16:32
0
24.09.2023 16:32
Фото Алексея Фильчакова ok.ru
Сегодня, 24 сентября, в селе Ленинского района Волгоградской области состоялось прощание с погибшим на СВО Алексеем Фильчаковым. Как рассказали V102.RU жители Заплавного, 31-летний воин был рядовым-контрактником. У него остались мама и двое детей от бывшей супруги.
- Алексей был хорошим парнем, всегда готов был прийти на помощь, - вспоминают о нем земляки. – Очень тяжелая потеря для нас, мы все скорбим.
Алексея похоронили с воинскими почестями.
Суд под Волгоградом аннулировал кредит мамы погибшего на СВО бойца24.09.2023 13:54
Общество 24.09.2023 13:54
Пассажиры требуют не трогать маршруты «Волжский-Волгоград»24.09.2023 13:09
Общество 24.09.2023 13:09
«Путь открыли, нас закрыли»: прокуратура разбирается в изоляции жителей поселка Волгограда24.09.2023 12:15
Общество 24.09.2023 12:15
Очереди до проходных: в Волгограде десятки дачников «трамбуют» в один автобус24.09.2023 11:21
Общество 24.09.2023 11:21
Только в баки. В Волгоградской области ограничили продажу дизтоплива для фермеров24.09.2023 10:12
Общество 24.09.2023 10:12
«Зачем этот хлам?»: горожане раскритиковали новый арт-объект в Волжском24.09.2023 09:12
Общество 24.09.2023 09:12
«Они ведь живые!»: в селе под Волгоградом дети рискуют сыграть со смертью24.09.2023 07:52
Общество 24.09.2023 07:52
Волгоград ночью накроет магнитная буря23.09.2023 21:54
Общество 23.09.2023 21:54
«Бабахало минут 20»: бой за Мамаев курган реконструировали в Волгограде23.09.2023 21:15
Общество 23.09.2023 21:15
Плов на 500 человек приготовили в ЦПКиО Волгограда23.09.2023 20:07
Общество 23.09.2023 20:07
«Больше всего нагнетают родители»: психолог рассказала, как детям и взрослым пережить год перед экзаменами23.09.2023 18:16
Общество 23.09.2023 18:16
Лучше не есть. Волгоградцев предупредили об опасности дегустации сала и медвежатины23.09.2023 16:47
Общество 23.09.2023 16:47
Подразделения РЭБ под Волгоградом сделали «противника» глухим и слепым23.09.2023 15:26
Общество 23.09.2023 15:26
В Волгограде вандалы обезобразили курсирующий по усеченному маршруту скоростной трамвай23.09.2023 14:21
Общество 23.09.2023 14:21
В Волгограде из-за солнечного излучения пропадет ТВ-сигнал23.09.2023 13:39
Общество 23.09.2023 13:39