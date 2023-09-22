На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столб

Происшествия 22.09.2023 15:24
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22.09.2023 15:24
Волгоградка пострадала в ДТП, которое случилось сегодня, 22 сентября, на набережной имени 62-й армии около речпорта в 13-00 ч. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, Kia К5 под управлением 22-летней девушки наехала на бордюрный камень, после чего иномарка снесла дорожный знак, ограждение и световую опору.
Пострадавшую госпитализировали. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справилась с управлением.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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