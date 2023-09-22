Общество

Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без воды

Общество 22.09.2023 10:24
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22.09.2023 10:24


Жильцы дома № 9 по улице Брасовской пятые сутки сидят без воды. Обратившиеся в редакцию V102.RU жители Тракторозаводского района Волгограда рассказали, что их дом, признанный аварийным, буквально бросили на произвол — чиновники не спешат идти на контакт, а о подвозе воды можно только мечтать. 

— Уже пятые сутки мы держим оборону. По-другому это назвать нельзя. В доме была только холодная вода, подвоза нет, набрать негде, вынуждены покупать баклажки в магазине, — рассказывает местный житель, представившийся Владимиром. — Наш дом около пяти лет назад признали аварийным, кто-то отсюда съехал, но постоянно здесь проживают шесть семей. На втором этаже инвалид после инсульта, маленькие дети. Никто не решает нашу проблему. Куда только не звонили: аварийка, администрация Тракторозаводского района, ООО «УК Волга-КомСервис», коммунальщики — все перекладывают ответственность друг на друга. Единственное, что мы узнали — произошла какая-то авария на центральных сетях. Ко всему прочему с утра отключили свет.

В ООО «УК Волга-КомСервис» журналистам «Высоты 102» дозвониться так и не удалось. Ни по одному номеру, указанному в общем доступе, никто не ответил.  

В свою очередь в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» заверили, что проблема решается и водоснабжение восстановят до конца суток. 

— По результатам обследований бригада «Концессий водоснабжения» установила место и характер повреждения на водоводе малого диаметра на данной территории. Ситуация осложнилась тем, что на месте технологического нарушения проходит линия электропередач, без демонтажа которой невозможно провести земляные работы. К настоящему моменту собственник ЛЭП установлен, как только специалисты энергоснабжающей организации демонтируют столб ЛЭП, бригада «Концессий водоснабжения» приступит к устранению нарушения, — заверили в компании. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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