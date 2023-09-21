Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрации

Объявлен электронный аукцион на разработку научно-проектной документации по ремонту в Городищенском районе Волгоградской области военно-мемориального кладбища советских воинов, погибших под Сталинградом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость проектных работ составляет почти 9 миллионов рублей.

Военно-мемориальное кладбище в Россошках является объектом культурного наследия регионального значения. Заказчиком проектной документации выступает МБУ «Центр по патриотической работе, спорту и молодежной политике» Городищенского района.

Победитель аукциона должен ознакомиться с имеющейся по этому объекту документацией, провести инженерные изыскания, историко-архивные и библиографические исследования, определить состояние памятного места, составить ведомость дефектов и повреждений, разработать рекомендации по их устранению, ремонту и реставрации. Рабочая документация предусматривает архитектурные и конструктивные решения по ремонту и реставрации, а также генеральный план по благоустройству территории.





Еще одним условием является получение подрядчиком положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. Проектировщик должен все успеть до 20 декабря текущего года.

Мемориал в селе Россошки Городищенского района, где лежат почти 24 тысячи красноармейцев, находится на втором месте в регионе по количеству захоронений советских солдат. На первом месте – Мамаев курган в Волгограде, на вершине которого покоятся останки 35 тысяч воинов.