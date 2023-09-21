В поселке под Волгоградом сгорела школа

В поселке Линево Жирновского района накануне сгорело здание заброшенной школы. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Жирновского района Александр Шевченко, передает .V102.RU.
- Произошло возгорание здания бывшей восьмилетней школы, которое в настоящее время не эксплуатируется. Пострадавших нет. Близлежащим жилым домам ничего не угрожало. Причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, это дело рук хулиганов, - написал глава.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в поселке Линево поступило 20 сентября в 18-25 ч.
- Горела деревянная обрешетка кровли на площади 300 кв.м. Пожарные расчеты 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.39 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - пояснили в ведомстве.