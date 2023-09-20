Общество

Реверсивный режим введут ночью на Сарептском путепроводе в Волгограде

Общество 20.09.2023 16:22
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20.09.2023 16:22


На Сарептском путепроводе в Красноармейском районе Волгограда ночью введут реверсивный режим для проведения работ по замене асфальта. Как сообщили V102.RU в мэрии, восстановление дорожное покрытия выполнит МУП «ДСЭР Советского района Волгограда».

- С 22.00 20 сентября до 06.00 21 сентября проезжая часть будет сужена до одной полосы, а движение машин организовано в реверсивном режиме, - сообщили в городской администрации.

В настоящее время, напомним, на мосту организовано двустороннее движение автотранспорта. Для минимизации неудобства для водителей работы решено провести ночью.

Поясняется, что асфальт заменят на открытой для движения половине моста, которая пришла в негодность в связи с увеличившейся нагрузкой.

Ранее сообщалось, что до конца ноября на Сарептском путепроводе в связи с его реконструкцией полностью приостановлено движение по одной части моста — по направлению движения в Красноармейский район. 

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