Дому №1 в поселке Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда в следующем году исполнится 70 лет, но обитатели аварийной двухэтажки не хотят встречать здесь юбилей строения, жить в котором становится опасно с каждым днем. Как рассказали V102.RU горожане, власти признали дом не пригодным для жилья всего лишь в 2021 году. Хотя, по словам волгоградцев, состояние двухэтажки уже давно вызывало у жильцов тревогу.







– Посмотрите, кровля вся в дырочку – с управляющей компании придут, руками разведут, говорят, что вы хотите, она же старая, – рассказывает жилец дома Сурхан Гаджиев. – Мы с соседями уже сами в некоторых местах ее латали. Все же с чердака течет в квартиры, заливает до первого этажа. Потолок в подъезде уже весь разбух – того и гляди, рухнет.





С чердака периодически текут не только дождевые воды. Когда рвутся трубы отопления, которые проходят через чердак, в квартиры на втором этаже льется еще и кипяток. От вечной сырости – воды и снега – электропроводка на чердаке с оголенными проводами периодически искрит. Постоянная влажность и в подвале, который во время порыва труб затапливается канализацией на уровень человеческого роста.





– Из-за сырости в наших квартирах завелись блохи, – продолжает Сурхан. – Дома обрабатываем стены хлоркой, засыпаем химию в щели в полах, чтобы детей не кусали. И дезинфекторов сколько раз вызывали. Но все помогает лишь на время.

С фасада здания двухэтажки кирпичи вываливаются целыми кусками. Крошатся и плиты балконов, на которые рискуют выходить лишь самые отчаянные.





– Зимой в квартирах очень холодно, – говорит мужчина. – Часть труб отопления проходит прямо по земле. Так что платим за обогрев улицы. Лет двадцать назад провели этот трубопровод, тогда, рассказывала моя супруга, которая здесь родилась, обещали, что это временно. Но оказалось, что навсегда.





Несколько лет назад в доме произошла трагедия – один из жильцов забыл ключи и полез в окно своей квартиры на втором этаже. В какой-то момент мужчина поскользнулся на подоконнике и упал прямо на электрический провод, который свисал под окном. Он умер на месте. Только после этого провода спрятали в коробе.

– Получается, надо дождаться беды, чтобы что-то начали здесь делать? Не хотят переселять, но хотя бы поддерживать дом в более-менее приличном состоянии можно? Мы за все исправно платим, и суммы выходят немалые – в зимние месяцы по 8-9 тысяч, – возмущается жилец опасного дома.





В таком же аварийном доме, расположенным по соседству, около двух лет назад обвалился потолок в одной из квартир. Только после этого людей в срочном порядке расселили.



– Никто не хочет погибать в собственном доме, – говорит Сурхан. – Мы имеем права жить в безопасной среде и не бояться за детей каждую минуту. Но нам даже не озвучивают срок, когда нас переселят.





Напомним, накануне сообщалось об ужасающем состоянии аварийного дома №10 по переулку Фабричный в Тракторозаводском районе Волгограда. Дом с разрушенной канализацией, сгнившей проводкой и блохами был признан аварийным еще в 2017 году, однако переселить людей власти обещают лишь в 2026 году. На ситуацию уже обратили внимание в следственном комитете РФ.

Добавим, что сегодня, 20 сентября, стало известно об увольнении с занимаемой должности главы комитета по жилищной политике администрации Волгограда Ренаты Костровой.