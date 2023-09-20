В аптеках Волгограда исчезли оригинальные препараты от инфаркта и рака

В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства производства Германии «Микардис», назначаемого при артериальной гипертензии (заболевание выражено повышенным артериальным давлением, в ряде случаев оно может привести к инфаркту), заявило издание «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из фармакологических компаний. Помимо «Микардис» немецкая компания-производитель Boehringer Ingelheim до февраля 2022 года поставляла в Россию препарат для лечения рака легких под названием «Гиотриф».

По данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», препараты отсутствуют в ряде регионов России, в частности, в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Ижевске и Волгограде. Корреспонденты V102.RU обзвонили популярные у горожан аптечные сети с целью выяснить наличие в продаже препаратов или их аналогов.

Так, в сети государственных аптек «Волгофарм» журналистам подтвердили отсутствие одного из немецких лекарств.

— «Микардис» отсутствует даже в прайсовых предложениях. От поставщиков пока нет никакой внятной информации. Препарат импортный, немецкий, привычную логистику нарушили введенные санкции. Пока цепочки перестроятся… Возможно, что-то и изменится в лучшую сторону, — заявил консультант. — В наличии турецкий аналог «Телзап», в дозировке 80 мг по 30 таблеток будет стоить 569 рублей, если 90 таблеток, то цена 1234 рубля. Но этот препарат рецептурный, вам должен прописать их врач, не всем он подойдет, присутствуют определенные противопоказания, возможно, что придется принимать в комбинации с еще одним препаратом. «Телзап» только появился в нашей сети.

Как уточнили в «Волгофарме», препарат «Гиотриф» можно приобрести под заказ в дозировке 20, 30 и 40 мг.

— Это специализированный препарат, в аптеках он не продается. Его обычно заказывают для стационаров. Аналоги в нашей сети не представлены. Оригинального лекарства уже нет в наличии достаточно длительное время. Если заказать через нашу сеть, то примерный срок доставки составит неделю-полторы, потом пару дней товар будут оприходовать. Соответственно вносится предоплата, отказаться от него потом будет нельзя, — добавил аптечный консультант. — К примеру, цена за 30 таблеток дозировкой 40 мг составит 117 500 рублей, но, возможно, что лекарство можно получить по льготному рецепту.

По данным ресурса «Еаптека», «Микардис» в таблетках (28 штук) дозировкой 40 мг в последний раз, когда он был в наличии, продавался по цене 3 149 рублей. По запросу «Гиотриф» поиск не выдает ничего от слова «совсем».

На горячей линии сети аптек «Апрель» поясняли, что «Микардис» давно не поставляют, остатков препарата нет, под заказ его приобрести невозможно.

— В продаже представлены аналоги — турецкий «Телзап» по 427 рублей по карте, российский «Телмисартан» 28 таблеток за 360 рублей по карте, 84 таблетки можно приобрести за 937 рублей, — рассказал корреспонденту «Высоты 102» оператор. — «Гиотрифа» вообще не было в сети наших аптек.

В сети «Социальная аптека» отметили, что «Микардис» пропал из продажи совсем недавно.

— Сейчас препарата в наличии нет, но его можно было купить месяц назад. Возможно, что будут еще поставки. По ценам и наличию лучше спрашивать в отдельных аптеках. «Гиотриф» в нашей сети не продается, — резюмировала специалист.

В сети аптек «Вита» отметили, что оригинального «Микардиса» в продаже нет, но есть аналоги.

— «Телмиста» производства Словении стоимостью 621 рубль и российский «Телмисартан» по 338 рублей, — добавила консультант на горячей линии. — «Гиотриф» у нас не продается.

Агрегатор «Мегаптека» при запросе по наименованиям «Микардис» и «Гиотриф» выдает, что в 279 аптечных пунктах Волгограда препаратов нет в наличии.

В комитете здравоохранения Волгоградской области свою очередь пояснили, что в аптечной сети имеется достаточное количество препаратов с действующим веществом телмисартан различных производителей.

— Отметим, что назначение препаратов врачом осуществляется по международному непатентованному названию, а не по торговому наименованию, — прокомментировали в облздраве. — Препарат «Микардис» в число льготных не входит. Контроль за наличием лекарственных средств в аптечных сетях осуществляет Росздравнадзор.

Здесь также добавили, что препарат Афатиниб с торговым наименованием «Гиотриф» входит в фармакологическую группу противоопухолевых лекарственных препаратов и в настоящее время имеется в достаточном количестве в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» для обеспечения пациентов Волгоградской области.

— В случае возникновения дефектуры вышеуказанного лекарственного препарата возможна синонимичная аналоговая замена в соответствии с медицинскими показаниями, — уточнили в ведомстве.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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