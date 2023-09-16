Под Волгоградом депутаты отрешат главу поселения от власти

На скамью подсудимых главу Лозновского сельского поселения привели махинации при строительстве опорного пожарного пункта. Пузанова заключила с индивидуальным предпринимателем 6 муниципальных контрактов на поставку стройматериалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Следователи установили, что стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потратили на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.
Общество 16.09.2023 14:29
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16.09.2023 14:29
На скамью подсудимых главу Лозновского сельского поселения привели махинации при строительстве опорного пожарного пункта. Пузанова заключила с индивидуальным предпринимателем 6 муниципальных контрактов на поставку стройматериалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Следователи установили, что стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потратили на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.
В Совет депутатов Лозновского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области накануне, 15 сентября, поступили документы с заверенным и вступившим в силу решением суда о назначении уголовного наказания главе поселения Светланы Пузановой. Как рассказал V102.RU депутат сельского поселения Василий Дегтярев, теперь, согласно Уставу поселения, депутаты должны в течение 10 дней отрешить главу от власти и назначить исполняющего обязанности руководителя поселения. Затем депутаты назначат комиссию, которая выберет главу из числа подавших заявки на данную должность кандидатов.Напомним, Светлана Пузанова была осуждена на два условно с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на 2 года. Также она была оштрафована на 30 тысяч рублей.
На скамью подсудимых главу Лозновского сельского поселения привели махинации при строительстве опорного пожарного пункта. Пузанова заключила с индивидуальным предпринимателем 6 муниципальных контрактов на поставку стройматериалов, однако заранее обговорила с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средства необходимо будет ей вернуть. Следователи установили, что стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потратили на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол.
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