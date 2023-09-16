В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублей

Общество 16.09.2023 08:21
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16.09.2023 08:21
Власти Камышина Волгоградской области повышают стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект документа, проходящим независимую антикоррупционную экспертизу. С 1 октября цена на поездку увеличится с 20 до 25 рублей.Также вырастет стоимость проездных билетов. Для учащихся она составит 375 рублей, для студентов – 750, для других жителей – 1250 рублей.
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