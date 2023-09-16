В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублей





Власти Камышина Волгоградской области повышают стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект документа, проходящим независимую антикоррупционную экспертизу. С 1 октября цена на поездку увеличится с 20 до 25 рублей.

Также вырастет стоимость проездных билетов. Для учащихся она составит 375 рублей, для студентов – 750, для других жителей – 1250 рублей.