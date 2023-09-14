Гигантскую радугу после дождя запечатлели в Волгограде

Общество 14.09.2023 20:21
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14.09.2023 20:21
Над Волгоградом сегодня, 14 сентября, после дождя появилась огромная радуга. Красивые кадры запечатлел фотокорреспондент V102.RU. А утром в Волгограде наблюдался густой туман.
Пока в ближайшие дни осадков в Волгограде не ожидается. Завтра, 15 сентября, прогнозируют лишь небольшие дожди в некоторых районах региона. Днем в Волгоградской области воздух прогреется до +23, а ночные температуры упадут до +12 градусов. Ночью и утром по-прежнему будет туманно.Фото Павла Мирошкина V102.RU
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