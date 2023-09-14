На Чукотке озлобленный волгоградец забил знакомого и бросил умирать

В поселке Провидения Чукотского автономного округа 38-летний уроженец Волгоградской области забил своего знакомого. Как сообщает V102.RU, потерпевший умер спустя два дня в квартире, где произошла чудовищная расправа.

— Провиденский районный суд Чукотского автономного округа признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, — пояснили информагентству в СУ СКР по Чукотскому автономному округу.

В ходе судебного и предварительного следствия установлено, что вечером 6 ноября 2022 года в одной из квартир по улице Полярной поселка Провидения повздорили двое подвыпивших мужчин. Волгоградец не потерпел подобного отношения и в буквальном смысле забил кулаками своего 46-летнего приятеля. Уточняется, что фигурант дела нанес множественные удары, целясь в голову и туловище.

— От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия спустя два дня, — добавили в силовом ведомстве. — Уроженец Волгоградского региона полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчина ожидал приговора суда в СИЗО.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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