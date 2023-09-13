В Волгограде банк кошмарил вдову участника СВО из-за долгов по ипотеке





В Волгограде жительница Дзержинского района, похоронившая супруга – участника СВО, была вынуждена обратиться за помощью в прокуратуру после того, как один из банков начал «выбивать» долги по ипотеке. В кредитной организации не обратили внимания на справку о гибели мужчины, и только после вмешательства надзорного органа оставили в покое вдову.

Напомним, что согласно российскому законодательству, в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее в следствие ранения, обязательства по кредитам прекращаются. От необходимости выплачивать кредит одновременно избавляют и членов семей военнослужащего. В волгоградском банке этого, судя по всему, либо не знали, либо умышленно не принимали к сведению

– Несмотря на уведомление кредитной организации о гибели супруга заявительницы, исполнявшего свой воинский долг, в адрес вдовы продолжали поступать требования об уплате ежемесячных платежей по оформленному на мужчину ипотечному договору.По результатам надзорной проверки прокуратурой Дзержинского района Волгограда в адрес руководства кредитной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, – сообщила 13 сентября официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В итоге по итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования обязательства по кредитному договору были прекращены – банк прислал вдове участника СВО соответствующее уведомление.