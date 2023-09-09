Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видео

В Волгограде подошел к концу насыщенный событиями второй день празднования 434-летия города на Волге. Красивым завершением дня, в котором было все — от забега и парусной регаты до экспозиции ретроавтомобилей и большого гала-концерта, стал фейерверк на нижней террасе Центральной набережной.
Завтра в областном центре в праздничной программе значится открытый фестиваль звонарей Волгоградской митрополии «Александровский звон», который пройдет в Александровском саду с 15.00 до 17.00.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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