Общество

Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видео

Общество 09.09.2023 21:58
0
09.09.2023 21:58

В Волгограде подошел к концу насыщенный событиями второй день празднования 434-летия города на Волге. Красивым завершением дня, в котором было все — от забега и парусной регаты до экспозиции ретроавтомобилей и большого гала-концерта, стал фейерверк на нижней террасе Центральной набережной. 






Завтра в областном центре в праздничной программе значится открытый фестиваль звонарей Волгоградской митрополии «Александровский звон», который пройдет в Александровском саду с 15.00 до 17.00.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также: 

И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-данс

«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сцену

Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и тепла

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2023 21:20
Общество 09.09.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 20:40
Общество 09.09.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 19:22
Общество 09.09.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 18:31
Общество 09.09.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 16:36
Общество 09.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 16:15
Общество 09.09.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2023 14:53
Общество 09.09.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 13:52
Общество 09.09.2023 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2023 13:24
Общество 09.09.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 12:10
Общество 09.09.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 11:02
Общество 09.09.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 10:00
Общество 09.09.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 09:36
Общество 09.09.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 08:57
Общество 09.09.2023 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 08:33
Общество 09.09.2023 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:58
Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видеоСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области снова посчитали избирателейСмотреть фотографии
20:40
Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и теплаСмотреть фотографии
20:36
Без голов: матч «Ротора» с «Чайкой» на Волгоград Арене закончился ничьейСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсомСмотреть фотографии
18:31
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сценуСмотреть фотографии
17:02
Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалкуСмотреть фотографии
16:36
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
ЛДПР вышла в Госдуму с требованием заморозить цены на бензинСмотреть фотографии
14:53
«Это не эпатаж»: в Волгоградский области на выборы пришел мужчина в букляхСмотреть фотографии
14:00
На волгоградской трассе молодого парня после ДТП насмерть переехал неизвестныйСмотреть фотографии
13:52
С днем рождения, Волгоград! ПСБ поддержал праздничные мероприятия в честь Дня городаСмотреть фотографии
13:24
«Время собирать камни»: Бочаров прогулялся по Волгограду и заглянул в будущееСмотреть фотографии
12:10
И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-дансСмотреть фотографии
11:02
Жители Волгограда выступили за развитие инфраструктуры на острове СарпинскомСмотреть фотографии
10:00
Потеплеет, но не существенно. Волгоград оказался во власти упрямого циклона с севераСмотреть фотографии
09:36
Байкеры мотоклуба BlackSmiths встретятся у речпорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде перекрыли рокадную дорогу и дали зеленый свет пешеходамСмотреть фотографии
08:33
Росводресурсы: для Волгоградского водохранилища изменили режим сбросаСмотреть фотографии
07:50
Глава СКР Бастрыкин поручил проверить травящую фроловчан свалкуСмотреть фотографии
07:30
«Каустик» неудачно стартовал в матче Суперлиги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:38
«Вышел из суда и пропал»: под Волгоградом разыскивают 39-летнего лысого мужчинуСмотреть фотографии
21:28
На выборах в Волгограде проголосовали 14,7% избирателейСмотреть фотографии
20:57
Под Волгоградом фельдшер откачал в скорой 75-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
20:34
Семь вагонов скоростного трамвая вышли на линию в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:58
«В окопах нет атеистов»: волгоградский священник рассказал о своих поездках на СВОСмотреть фотографии
19:40
Полузащитник «Ротора» Юрий Завезён: «Хочется подарить волгоградцам победу на День города!»Смотреть фотографии
18:56
«Есть надежда на надежду»: волгоградцы заметили первые вагоны на обновляемой линии СТСмотреть фотографии
18:33
Новая партия груза ушла в зону СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 