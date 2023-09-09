Сотни жителей Волгограда, несмотря на всего +14 градусов за окном, собрались на нижней террасе Центральной набережной, где в эти минуты начинается концерт группы RASA, известной такими хитами, как «Пчеловод», «Фиолетово» и «Нагуляться». Корреспондент V102.RU сообщает, что исполнителям не понравилось, что между фанатами и сценой сделали слишком большое расстояние.













— Артисты задаются вопросом, сколько нужно заплатить, чтоб людей пустили ближе к сцене, — отмечает журналист информагентства. — Толпа в экстазе. Первая песня — «Под фонарем».













После недолгих раздумий солист группы Виктор Поплеев под трек «Пчеловод» спускается со сцены и идет к ограждению, отделяющего его от зрителей.

По предварительным оценкам, на нижней террасе набережной находятся больше 2000 человек.

















































Также в программе заявлено выступление рок-группы «Земляне», которое состоится в 19.00 и народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной. Ее выход запланирован на 20.00. Известная артистка получит за час вокального мастерства более трех миллионов рублей.

Завершится праздничный гала-концерт красочным фейерверком. Красивое шоу обещают показать ровно в 21.00.

Как волгоградцы отмечают 434-летие родного города — в отдельном материале «Высоты 102».

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»