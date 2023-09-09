И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-данс

Волгоградцы продолжают отмечать 434-летие любимого города. Даже хмурые тучи и небольшой дождь не стали препятствием для сотен горожан и гостей областного центра. Корреспондент V102.RU прошелся по Центральной набережной, где запланированы самые интересные мероприятия.













У колледжа олимпийского резерва стартовал открытый турнир по баскетболу. Юные спортсмены, несмотря на прохладную погоду, увлеченно бегают по площадке.









Мысленно их поддерживали и участника праздничного забега на Нулевой продольной. Спорт, как говорится — жизнь.

В ставшем по праву одной из визитных карточек города-героя амфитеатре, начался полуфинал всероссийских соревнований по брейкингу. Молодые люди показывают чудеса пластики и красоту уличного танца.













Сотни студентов с эмблемами своих вузов после парада, стартовавшего у НЭТа, спустились на набережную. Гостей и горожан на сцене у фонтана «Искусство» развлекают местные коллективы. Рядом организована ярмарка, где можно приобрести изделия местных умельцев.





















Около памятника Хользунову на верхней террасе набережной в шеренгу выстроились ретромобили на любой вкус и цвет. Волгоградцы не смогли пройти мимо.

Пока кто-то увлеченно позировал и фотографировал, другие сразу залезли внутрь салона. Многие поностальгировали о временах СССР.





























Усиливающийся дождь немного поубавил отдыхающих, но по прогнозам синоптиков, осадки кратковременные и к обеду от них не должно остаться и следа.









Сегодня в Волгограде запланированы выставки и музыкально-игровые программы. Волгоградцы получат возможность наблюдать за парусной регатой с набережной. На верхней террасе пройдет фестиваль современного искусства с ожившими фигурами.













С 13.00 до 15.00 пройдет открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер», для участников которого перекрыли движение по рокадной дороге. С 18.00 до 22.00 на нижней террасе запланирован праздничный гала-концерт с участием популярных звезд российской эстрады. Волгоградцам обещают выступление Ларисы Долиной, рок-группы «Земляне» и поп-исполнителей RASA. Завершится день красочным фейерверком.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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