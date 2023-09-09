Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и тепла

В Волгограде перед публикой, разогретой попсой и роком, вышла хедлайнер вечера Лариса Долина. Народная артистка Российской Федерации ослепила фанатов блестящим золотистым костюмом.
Исполнительница поздравила жителей Волгограда с 434-летием города на Волге и приказала всем танцевать, чтобы не замерзнуть. Но не все разделили порыв певицы. Некоторым ее выступление показалось скучным.
Напомним, что перед Ларисой Долиной, которая запросила за свое выступление больше трех миллионов рублей, публику разогревали популярный у молодежи дуэт RASA и рок-группа «Земляне». После выступления Долиной организаторы праздника обещают яркий фейерверк.
Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»