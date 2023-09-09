В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсом

В Волгограде помимо городского общественного транспорта на специальное расписание в День города перешли электрички, сообщает V102.RU.

— В 21.37 предусмотрен спецрейс электропоезда маршрута «Волгоград-1» — «Шпалопропитка», а для жителей северных районов — в 20.23 и 21.39 отправится пригородный электропоезд сообщением «Волгоград-1 — Волжский», — уточнили информагентству в мэрии Волгограда.

Напомним, что в Волгограде на три дня ввели особый режим работы общественного транспорта. В эти выходные даже запустили укороченные рейсы скоростного трамвая.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Как на Чемпионате мира. В Волгограде на трое суток введут особый режим работы транспорта