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В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсом

Общество 09.09.2023 19:22
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09.09.2023 19:22


В Волгограде помимо городского общественного транспорта на специальное расписание в День города перешли электрички, сообщает V102.RU. 

— В 21.37 предусмотрен спецрейс электропоезда маршрута «Волгоград-1» — «Шпалопропитка», а для жителей северных районов — в 20.23 и 21.39 отправится пригородный электропоезд сообщением «Волгоград-1 — Волжский», — уточнили информагентству в мэрии Волгограда. 

Напомним, что в Волгограде на три дня ввели особый режим работы общественного транспорта. В эти выходные даже запустили укороченные рейсы скоростного трамвая. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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