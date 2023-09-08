На выходные в Волгограде будет холоднее, чем в Санкт-Петербурге

Общество 08.09.2023 13:34
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08.09.2023 13:34
В Волгограде ожидаются прохладные выходные, причем средняя температура в городе на Волге будет ниже, чем в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает V102.RU, сообщили эксперты Яндекс Погоды, изучившие данные метеонаблюдений по городам-миллионникам.
Самым холодным днем станет суббота, 9 сентября. В Волгограде в этот день будет дождливо и +15°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 3 м/с. Примечательно, что в северной столице в этот день воздух прогреется до +22°.
В воскресенье, 10 сентября, Волгограде ожидается облачная погода. Утром будет +13°, однако днем потеплеет до +21°. Вечером прогнозируют до +18°.
Среди городов-миллионников самая теплая погода в эти выходные ожидается в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Мерзнуть придется жителям Екатеринбурга, Самары, Воронежа и Челябинска, где дневная температура будет варьироваться от +13° до +14°.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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