На выходные в Волгограде будет холоднее, чем в Санкт-Петербурге





В Волгограде ожидаются прохладные выходные, причем средняя температура в городе на Волге будет ниже, чем в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает V102.RU, сообщили эксперты Яндекс Погоды, изучившие данные метеонаблюдений по городам-миллионникам.

Самым холодным днем станет суббота, 9 сентября. В Волгограде в этот день будет дождливо и +15°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 3 м/с. Примечательно, что в северной столице в этот день воздух прогреется до +22°.

В воскресенье, 10 сентября, Волгограде ожидается облачная погода. Утром будет +13°, однако днем потеплеет до +21°. Вечером прогнозируют до +18°.

Среди городов-миллионников самая теплая погода в эти выходные ожидается в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Мерзнуть придется жителям Екатеринбурга, Самары, Воронежа и Челябинска, где дневная температура будет варьироваться от +13° до +14°.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»