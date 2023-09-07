Общество

«Есть даже фото»: в Волгограде 79-летний велогонщик вышел на след грабителя

Общество 07.09.2023 22:00
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07.09.2023 22:00

В редакцию V102.RU обратился 79-летний мастер спорта СССР по велоспорту Анатолий Бурцев. Известный в Волгограде и за его пределами велогонщик и впоследствии полиглот, выучивший пять иностранных языков, поделился с журналистами информагентства своей без преувеличения болью. Со слов Анатолия Семеновича, у него украли почти что самое дорогое — велосипед синего цвета, на котором он тренировался. При этом волгоградец уверяет, что у полиции есть все данные для розыска подозреваемого, но правоохранители по какой-то неведомой ему причине ничего не предпринимают. 

— Все произошло вечером 5 июня в подъезде моего дома в Центральном районе Волгограда по улице Невской. Я вернулся с тренировки, поднялся к себе на этаж и в общем коридоре, где дверь не закрывалась на замок, поставил свой велосипед. Я решил протереть колеса и зашел в свою квартиру, где меня отвлек телефонный звонок от одного из моих подопечных. Я ведь помимо спорта еще и преподаватель. Когда я вышел обратно с тряпкой, в коридоре было уже пусто, вспоминает Анатолий Бурцев. — Я обратился в полицию по факту кражи, у меня приняли заявление, оценили ущерб в 80 тысяч рублей, но велосипед стоил, конечно, больше, потому что я дополнительно на него покупал определенные детали. Сотрудники возбудили уголовное дело. А буквально через день-два в аптеке мне случайно встретился один из моих учеников по велоспорту. Мы разговорились, и он мне рассказал, что в день пропажи видел мужчину с моим велосипедом в руках на остановке «Белый Аист». Нетрезвый молодой человек лет 35-ти хвастался своим новым приобретением.


На фото: Анатолий Бурцев 

Анатолий Семенович тут же сообщил об этом факте в отдел полиции Центрального района. 

— Меня выслушали, отсмотрели видео с камер уличного наблюдения, и даже удалось получить изображение предполагаемого злоумышленника. Тут я, конечно, встрепенулся, подумал, что теперь дело пойдет бойчее. Однако никаких подвижек нет до сих пор. А в конце августа меня уведомили в полиции, что мое дело приостановили, так как не установлено лицо, которое могло похитить мое имущество. Как такое возможно, если есть видеозапись, ведь можно легко отследить дальше по камерам, куда направился с моим велосипедом этот непорядочный молодой человек, — считает Бурцев. — А мне ведь нужно тренироваться, готовиться, поддерживать форму. Этим летом мне исполнилось 79 лет, но я еще ого-го, могу поучаствовать в соревнованиях в своей возрастной группе. Уверен, что смогу победить. Но без велосипеда это станет просто невозможным. Купить новый велосипед мне затруднительно. Это стоит достаточно серьезных денег. 


Как уточнил спортсмен, накануне, 6 сентября, он снова пояснили отдел полиции в Центральном районе Волгограда, но добиться какой-то ясности по расследованию дела он так и не смог. 

— Меня опять обнадежили. Сказали, что работа продолжается, а приостановление производства не равно закрытию уголовного дела. Для меня до сих пор загадка, почему полицейские, спустя три месяца после совершения преступления, имея на руках все козыри, так и не смогли найти этого подлеца. Мне почему-то казалось, что проще найти и поймать негодяя по горячим следам, но, возможно, что я что-то не понимаю в оперативной работе, — подытожил спортсмен. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на официальный запрос информагентства пояснили, что принимаются все необходимые меры для поимки предполагаемого злоумышленника. 

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, — добавили в региональном главке МВД. — Проводится весь необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий

В свою очередь Анатолий Бурцев не унывает и верит, что полицейские все же сумеют найти пропажу и наказать преступника по закону. 

— Есть у меня вера в закон и порядок. Не может быть такого, чтобы полицейские не выполняли свою работу. Очень надеюсь, что меня услышат и помогут. Ведь есть же какие-то идеалы, совесть, порядочность, в конце концов, — резюмирует волгоградец. 

Фото и коллаж: архив Анатолия Бурцева, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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