В региональном управлении РПН отметили, что рост обращений потребителей с жалобами на качество воды связан с частыми аварийными ситуациями на водопроводных сетях в этом году из-за высокой степени износа оборудования.
При этом контроль качества воды, подчеркнули в ведомстве, осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга, а также в ходе рассмотрения обращений граждан и при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
- По результатам исследований в 2023 года 4,2% проб не соответствовало гигиеническим нормативам по показателям железно и мутность, - отметили в РПН. – Еще 3,7% проб имели отклонения по микробиологическим показателям. Но в исследованных пробах возбудители кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы не были обнаружены. - заверили в РПН.
В связи с выявленным несоответствием качества питьевой воды управление Роспотребнадзора весной этого года обратилось в Котовский районный суд с иском к администрации городского поселения и в МУП «Котово-Водоканал» о понуждении принять меры по устранению нарушений санитарного законодательства.
30 мая 2023 года исковые требования РПН были удовлетворены.
- Все пробы воды, исследованные на микробиологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам, что подтверждает безопасность воды в эпидемиологическом отношении. Пробы по органолептическому показателю (мутность) нормативам не соответствовали, - говорится в ответе на редакционный запрос.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в Котово из-за постоянных коммунальных аварий наблюдаются перебои с водой. Если же вода идет, то зачастую она представляет собой смесь грязи и водорослей, к тому же имеет неприятный запах и самые разнообразные оттенки - от зеленого до темно-коричневого. Котовчане не могут ни искупаться, ни постирать, а значительная часть семейных бюджетов идет на покупку питьевой воды в магазинах.
Недавно в связи с изношенностью водопровода и угрозой срыва отопительного сезона в Котово был введен режим повышенной готовности. В городе идет срочный ремонт водовода. Однако порывы на сетях и, соответственно, перебои с водой продолжаются. Люди доведены до отчаяния и направляют многочисленные жалобы в различные инстанции, в том числе в Москву.