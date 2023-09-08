В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались об итогах мониторинга за качеством воды в Котово, жители которого практически ежедневно испытывают проблемы с жизненно важным ресурсом. Соответствующие данные предоставлены ведомством на редакционный запрос V102.RU.В региональном управлении РПН отметили, что рост обращений потребителей с жалобами на качество воды связан с частыми аварийными ситуациями на водопроводных сетях в этом году из-за высокой степени износа оборудования.При этом контроль качества воды, подчеркнули в ведомстве, осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга, а также в ходе рассмотрения обращений граждан и при проведении контрольно-надзорных мероприятий.В связи с выявленным несоответствием качества питьевой воды управление Роспотребнадзора весной этого года обратилось в Котовский районный суд с иском к администрации городского поселения и в МУП «Котово-Водоканал» о понуждении принять меры по устранению нарушений санитарного законодательства.30 мая 2023 года исковые требования РПН были удовлетворены.