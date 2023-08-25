Режим повышенной готовности ввели в городе коммунальных бед Котово





В городе Котово Волгоградской области из-за проблем с водой ввели режим повышенной готовности. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», несколько минут назад объявил глава Котовского района Сергей Чумаков. Режим установлен с 24 августа решением администрации Котово.

– В связи с ограничением подачи водоснабжения на территории Котово, а также угрозой срыва начала отопительного сезона 2023-2024 гг., и в целях снижения рисков возникновения чрезвычайной ситуации постановлением №410 от 24.08.2023 администрация Котово установила с 24.08.2023 года на территории городского поселения режим функционирования для органов управления и сил городского звена города Котово Котовского муниципального района территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», – сообщил Чумаков.

По словам главы Котовского района, данный режим позволит администрации Котово оперативно принимать решения по ремонтно-восстановительным работам.

Напомним, что в городе Котово на протяжении нескольких месяцев отмечаются перебои поставки воды в дома местных жителей. У одних котовчан воды нет вовсе, у других она течет из крана вперемешку в грязью и даже водорослями.

Длительное время на жалобы жителей районного центра чиновники не реагировали должным образом. Лишь накануне после приезда делегации чиновников из Волгограда глава Котово Наталья Ефимченко сообщила землякам о выделении региональных и федеральных средств на починку изношенного водовода в городе.

При этом Ефимченко попросила котовчан запастись терпением, фактически предупредив о перебоях в подаче воды.