Общество

«Зашли и сорвали пломбу»: гастролеры в Волгоградской области делают деньги на счетчиках пенсионеров

Общество 04.09.2023 16:04
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04.09.2023 16:04


Жительница Волжского едва не лишилась 7 тысяч рублей после прихода молодых людей, которые назвали себя сотрудниками компании, занимающейся поверкой счетчиков. Как рассказала V102.RU дочь пенсионерки, ее мама, проживающая на улице Кирова, доверчиво открыла дверь незнакомым людям, которые, сунув под нос какие-то удостоверения, потребовали обеспечить им доступ к водным счетчикам. 

– Мама им показала, где находится ванная, – говорит волжанка. – Одна из девиц быстро туда прошла, моя мама-пенсионерка, конечно, за ней не поспела. И тут этот «метролог» заявляет, что на счетчике сорвана пломба. Мама ужасно разволновалась, у нее поднялось давление. Она стала говорить, что этого не может быть. Счетчик был в полном порядке до прихода этой компании.

За замену счетчиков с пенсионерки тут же потребовали больше 7 тысяч рублей. Хорошо, что денег у пожилой женщины дома не оказалось, и она позвонила своей дочери.

 Я попросила передать телефон этим «метрологам», сказала, что никаких денег они не получат и пригрозила, что вызову полицию, – рассказала волжанка. – После этого они ретировались. Конечно, теперь нам придется устанавливать новый счетчик, который, я уверена, они специально вывели из строя и сорвали пломбу.

Семья волжан собирается обратиться в  проверенную компанию, которая уже неоднократно оказывала им услуги в установке и поверке счетчиков. Причем берут за это в волгоградской фирме раза в три-четыре дешевле, чем требовали обходчики квартир.

 А вот мамина соседка им поверила и лишилась 7 тысяч рублей. Они ей тоже заявили, что у нее сорвана пломба. Счетчики ей, правда, тут же установили мужчины из этой бригады. Только обошлось ей это гораздо дороже, чем в настоящей фирме, – рассказала жительница Волжского.

Между тем, V102.RU еще в июле этого года рассказывало о похожей ситуации, в которой оказалась еще одна пожилая жительница Волжского. К ней также заявились «метрологи», которые потребовали предоставить им доступ к счетчикам «для включения в единую базу». Обмануть бабушку не позволили ее родственники, которые срочно примчались к ней домой после звонка с просьбой привезти 8 тысяч рублей.

Тогда родственники пожилой волжанки застали во дворе дома, где живет бабушка, машину с воронежскими номерами, на которой передвигались «гастролеры». Однако в полиции, куда обратились родные пенсионерки, им заявили, что шансов привлечь их к ответственности почти нет.

Единственный способ уберечься от потери денег после визита данных «специалистов» - это не открывать им двери, считают родные пенсионеров, попавших в подобную ситуацию. Однако на пенсионеров уговоры действуют плохо - пожилые люди, к сожалению, зачастую слишком поздно вспоминают о полезных советах. 

Фото V102.RU

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