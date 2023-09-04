В Волгограде для школы №93 на миллион загодя купят новомодные поломойки

Общество 04.09.2023 15:13
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04.09.2023 15:13
Для учебного корпуса школы №93, расположенной на ул. Туркменской в Волгограде, потратят около миллиона рублей на четыре современные поломойки. Начальная (максимальная) цена контракта, сообщает ИА «Высота 102», составляет 1 225 665 рублей 32 копейки. В той же школе, по данным информагентства, также планируют провести ремонт на сумму более 12 миллионов.
Согласно размещенной в открытом доступе информации, все четыре поломойки должны работать от аккумуляторных батарей, быть практическими бесшумными, а заряда батарей должно хватать на час работы. Средняя стоимость таких машин, по данным интернет-магазинов, составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Предполагается, что все четыре электрополомойки будут использованы при уборке помещений в учебном учреждении.
Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов 4 сентября появился конкурс по отбору подрядной компании, которая проведет капитальный ремонт в 93-й школе. Если быть точнее, за бюджетные средства здесь планируют привести в порядок системы отопления и вентиляции. Начальная цена контракта – 12 147 162 рубля, 60 копеек.
Напомним, что 8 августа в закрытом на данный момент корпусе с инспекцией побывал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона осмотрел здание и прилегающую к нему территорию, поручив сотрудникам администрации избавить школу от соседства с наливайками. По мнению Бочарова, освободившиеся площади необходимо отдать под нужды школы.
Ранее в здании №17 на ул. Туркменской в 1938 году располагался госпиталь, до 1978 года здесь была школа, потом – учебный комбинат. Учебный процесс здесь давно не ведется, но после обновления, в 2024 году, в корпусе школы №93 смогут обучаться 450 детей из начальной школы. Проектом реконструкции предусмотрены 16 просторных классов, библиотека, столовая и спортзал.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
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