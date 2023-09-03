Происшествия

Под Волгоградом иномарка сбила инспектора ДПС

Происшествия 03.09.2023 10:37
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03.09.2023 10:37


Инспектор ДПС и водитель «КамАЗа» пострадали в результате дорожной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU. По информации регионального главка МВД, ДТП произошло в 22.30 на 867 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, 34-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на автомашину Toyota. От удара иномарка совершила наезд на инспектора ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей и регулировал дорожное движение.
- В результате ДТП сотрудник и водитель «КамАЗа» доставлены в больницу, осмотрены, в госпитализации не нуждаются, - сообщили в ГУ МВД России по региону.
По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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