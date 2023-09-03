Под Волгоградом иномарка сбила инспектора ДПС





Инспектор ДПС и водитель «КамАЗа» пострадали в результате дорожной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU. По информации регионального главка МВД, ДТП произошло в 22.30 на 867 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 34-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на автомашину Toyota. От удара иномарка совершила наезд на инспектора ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей и регулировал дорожное движение.

- В результате ДТП сотрудник и водитель «КамАЗа» доставлены в больницу, осмотрены, в госпитализации не нуждаются, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



