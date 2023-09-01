Волгоград обогнал города-миллионники по температуре в выходные дни

Общество 01.09.2023 21:30
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01.09.2023 21:30
Волгоградцам в предстоящие выходные дни 2 и 3 сентября пообещали летнюю погоду с температурой, которая будет выше, чем в других городах-миллионниках. Как сообщили V102.RU аналитики Яндекс Погоды, исключение составляет только Ростов-на-Дону, где будет на пару градусов теплее, чем в Волгограде.
В субботу, 2 сентября, в Волгограде прогреется до +28°, будет облачно с прояснениями и почти без ветра. Его скорость составит 2,2 м/с в дневные часы и 1,5 м/с вечером.
В воскресенье, 3 сентября, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +24°, а днем поднимется до +32°.
Тройку «теплых» городов-миллионников после Ростова-на-Дону и Волгограда замыкают Воронеж и Нижний Новгород, где в предстоящие выходные ожидается от +24° до +25°.
Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Омска, Перми и Челябинска, где прогреется всего до +16°...+19°.
Фото Павла Мирошкина ИА «Высота 102»
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