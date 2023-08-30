В последний день лета в Волгоградскую область вернется жара





В Волгоградской области в последний день лета вновь будет жарко. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, завтра, 31 августа, в регионе воздух днем прогреется местами до +30 градусов. В Волгограде будет на один градус меньше.



Однако разница между ночными и дневными температурами окажется существенной. В области ночью ожидается от +6 до +17. В Волгограде в это время суток прогнозируется температура от +11 до +13. Никаких осадков завтра не предвидится. Правда, местами в регионе будет наблюдаться туман.